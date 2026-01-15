Nuovo scontro tra il sindaco e i lavoratori della Fenice | Troppi permessi retribuiti

Si intensifica lo scontro tra il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e i lavoratori del Teatro La Fenice. Dopo le richieste di revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, i dipendenti lamentano troppi permessi retribuiti e sollevano questioni sulla gestione. La tensione rimane alta, con un dibattito aperto sulla trasparenza e le modalità di amministrazione della prestigiosa istituzione culturale veneziana.

A Roma Brugnaro è tornato a ventilare un rinvio nell'erogazione del welfare aziendale, dopo che il sovrintendente aveva garantito che sarebbe arrivato presto. Le rappresentanze del Teatro: «Le ritorsioni non ci fermeranno» Leonardo Bison Giornalista 15 gennaio 2026 13:43 Si riaccende lo scontro, mai sopito, tra il sindaco di Venezia e presidente della fondazione Luigi Brugnaro e i lavoratori del Teatro La Fenice, che dalla fine di settembre chiedono la revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi. Il motivo, ancora una volta, sono parole molto nette del sindaco nei confronti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

