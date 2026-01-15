Nuovo scontro tra il sindaco e i lavoratori della Fenice | Troppi permessi retribuiti

Si intensifica lo scontro tra il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e i lavoratori del Teatro La Fenice. Dopo le richieste di revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi, i dipendenti lamentano troppi permessi retribuiti e sollevano questioni sulla gestione. La tensione rimane alta, con un dibattito aperto sulla trasparenza e le modalità di amministrazione della prestigiosa istituzione culturale veneziana.

A Roma Brugnaro è tornato a ventilare un rinvio nell'erogazione del welfare aziendale, dopo che il sovrintendente aveva garantito che sarebbe arrivato presto. Le rappresentanze del Teatro: «Le ritorsioni non ci fermeranno» Leonardo Bison Giornalista 15 gennaio 2026 13:43 Si riaccende lo scontro, mai sopito, tra il sindaco di Venezia e presidente della fondazione Luigi Brugnaro e i lavoratori del Teatro La Fenice, che dalla fine di settembre chiedono la revoca della nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi. Il motivo, ancora una volta, sono parole molto nette del sindaco nei confronti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Il Piano welfare di Emil Banca: "Più flessibilità e permessi retribuiti"

Leggi anche: Permessi retribuiti per fare screening oncologici, le novità in decreto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Azienda speciale, scontro politico dopo la sentenza sui contratti di lavoro; Woolrich, sospesi i trasferimenti. La proprietà apre al confronto: Un piccolo spiraglio di luce; Ex lavoratori Sir: cinquanta assunzioni per la messa in sicurezza di Cerano; Mons. Barron contro il “calore del collettivismo”: lo scontro tra il nuovo sindaco di New York e la dottrina sociale cattolica.

Scontro sulle gestione dell’Amap, i sindacati scrivono al sindaco ma risponde l’Amministratore Unico Sciortino - A far scoppiare il caso è stata la delibera di approvazione dell’organigramma dell’Amap e avvio delle procedure di selezione interna per la copertura dei ruoli apicali relativi ai nuovi servizi societ ... blogsicilia.it

"Il nuovo sistema deve essere sostenibile", il sindaco replica alle critiche: "Le esperienze del passato non hanno funzionato e dispiace che il Nevegal sia terreno di scontro ... - "Da oltre due anni lavoriamo per costruire un nuovo sistema per il Nevegal, un sistema che deve essere sostenibile nel tempo". ildolomiti.it