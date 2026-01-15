Nuovo Bonus Mamme 40 euro al mese aggiornato il servizio per presentare le domande integrative entro il 31 gennaio Messaggio INPS
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 147 del 15 gennaio 2026, aggiornando il servizio per presentare le domande integrative del Nuovo Bonus Mamme di 40 euro al mese. La scadenza per la presentazione delle richieste integrative è fissata al 31 gennaio 2026. È importante rispettare questa data per poter beneficiare del sostegno previsto dal bonus, consultando le modalità di compilazione e invio sul sito ufficiale dell’INPS.
L’INPS ha reso noto, con il messaggio n. 147 del 15 gennaio 2026, che è stato aggiornato il servizio per la presentazione delle domande relative al Nuovo Bonus Mamme. Le lavoratrici che hanno già inoltrato una richiesta possono ora integrarla per includere eventuali mensilità non richieste in precedenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
