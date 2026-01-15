Nuovi alberi nei giardini delle scuole dell' infanzia di Pontedera

Questa mattina, tre scuole dell'infanzia di Pontedera hanno ricevuto nuovi alberi, contribuendo a migliorare gli spazi esterni dedicati ai bambini. Questo intervento fa parte di un piano volto ad aumentare le aree verdi nelle strutture educative del territorio, promuovendo un ambiente più naturale e sostenibile per i giovani studenti.

Nuovi alberi sono stati piantumati questa mattina in tre scuole dell'infanzia del comune di Pontedera, nell'ambito di un progressivo aumento delle alberature negli spazi delle strutture educative. Nello specifico si tratta di piante da frutto nel giardino della Diaz e di ulivo, gelsi e tigli a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Taviano, pensionati piantano alberi d’ulivo nei giardini delle scuole Leggi anche: Scuole dell’infanzia nei paesi di montagna, la Regione sostiene Monchio delle Corti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torre Spaccata, la scuola ricomincia con un nuovo playground; Un nuovo spazio verde e nuovi alberi per la scuola dell’infanzia di Borgonuovo; Quaranta nuovi alberi per la scuola elementare di San Felice: li piantano i bambini - FOTO E VIDEO; Serravalle: 122 alberi per far nascere il bosco delle scuole. Un nuovo spazio verde e nuovi alberi per la scuola dell’infanzia di Borgonuovo - Sarà a disposizione dei bambini in attesa della conclusione dei lavori per il nuovo nido che garantirà 20 posti ... luccaindiretta.it

Celle, pini addio: piantati aceri nel giardino delle scuole elementari - Celle Ligure – Dopo le roventi polemiche di quest’estate per il taglio di alcuni pini storici, il Comune ha iniziato a piantare i nuovi alberi nel giardino della scuola elementare di Celle Ligure. ilsecoloxix.it

Alberi a rischio caduta, durante le vacanze natalizie saranno rimosse alcune piante dai giardini delle scuole - Durante le vacanze scolastiche natalizie saranno rimossi alcuni alberi arrivati a fine vita o a rischio schianto in giardini scolastici e luoghi frequentati da studenti e bambini, ... ilgazzettino.it

Salerno: Parco Arbostella, al via la piantumazione di nuovi alberi facebook

Melegnano, 79 nuovi alberi per la città: il verde cresce tra parchi e strade urbane Avviate le piantumazioni con Anas dopo i lavori sulla via Emilia: specie autoctone e interventi mirati nei quartieri #Melegnano #VerdeUrbano #Sostenibilità #Ambien... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.