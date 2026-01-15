Nuovi alberi nei giardini delle scuole dell' infanzia di Pontedera

Questa mattina, sono stati piantati nuovi alberi in tre scuole dell'infanzia di Pontedera, nell'ambito di un progetto volto ad aumentare le aree verdi nelle strutture educative. L'iniziativa mira a migliorare gli ambienti scolastici, favorendo un contatto più diretto con la natura per i bambini e contribuendo alla tutela del patrimonio ambientale della città.

Nuovi alberi sono stati piantumati questa mattina in tre scuole dell'infanzia del comune di Pontedera, nell'ambito di un progressivo aumento delle alberature negli spazi delle strutture educative. Nello specifico si tratta di piante da frutto nel giardino della Diaz e di ulivo, gelsi e tigli a.

