Nuova vita per l’ex edificio Saipem Ospiterà la facoltà di veterinaria

L’ex edificio Saipem, situato in via Fidanza a Matelica, è stato recentemente ristrutturato e riqualificato dalla Fondazione Enrico Mattei. Ora ospita il polo di microbiologia medica e malattie infettive della facoltà di veterinaria, inaugurato ieri. Questa trasformazione rappresenta un nuovo spazio dedicato alla formazione e alla ricerca nel campo della medicina veterinaria, contribuendo allo sviluppo del territorio e delle attività accademiche locali.

Il polo di medicina veterinaria Renzoni in via Fidanza a Matelica ha un nuovo spazio: si tratta dell'ex edificio Saipem, di proprietà della Fondazione Enrico Mattei, recentemente ristrutturato e riqualificato e ieri inaugurato come edificio di microbiologia medica e malattie infettive. "Ringrazio la fondazione Mattei, proprietaria di questo stabile, che ha fatto uno sforzo davvero importante per dotarci di ulteriori luoghi all'avanguardia – ha dichiarato il rettore di Unicam Graziano Leoni –: la nostra università punta molto sulla presenza all'interno dei propri luoghi, che devono essere accoglienti e funzionali per garantire esperienze enormemente più arricchenti di quelle fornite da altre offerte formative che prevedono la didattica a distanza".

