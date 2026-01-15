La Nuova Fiat Multipla 2026 si presenta come un’interpretazione ispirata alla concept Citroen Elo. Le immagini, generate tramite intelligenza artificiale e non ufficiali, offrono una possibile anteprima del design futuro del modello. Questa ricostruzione suggerisce un possibile percorso stilistico per la Multipla, mantenendo l’approccio pratico e funzionale che la caratterizza. Restano comunque da attendere informazioni ufficiali da parte di Fiat per confermare le novità previste.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fita Multipla su base della concept Citroen Elo. Le immagini non sono ufficiali e sono state ricreate con Intelligenza Artificiale. Fiat Multipla ELO – Concept mentale. Proporzioni Corpo compatto ma alto, con abitacolo molto avanzato (tipico Multipla). Passo lungo, sbalzi corti? massima abitabilità. Linea laterale pulita, quasi “monovolume urbano”. Frontale Firma luminosa FIAT full-LED sottile, orizzontale. Logo FIAT centrale illuminato. Richiamo alla Multipla storica: una fascia vetrata o nera sotto il parabrezza, reinterpretata in chiave moderna (niente “doppio faro” anni ’90, ma l’idea c’è). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Multipla 2026: rinasce dalla concept Citroen Elo?

