Nuova Dacia Sandero la piattaforma CMF-B è un vero punto di forza

La nuova Dacia Sandero si distingue per l’adozione della piattaforma CMF-B, che garantisce miglioramenti in termini di rigidità strutturale, sicurezza e comfort di guida. Oltre al design più moderno, l’attenzione ai dettagli negli interni e l’efficienza delle motorizzazioni rappresentano elementi di valore, offrendo un’auto affidabile e funzionale per le esigenze quotidiane.

La forza della nuova Dacia Sandero non risiede solamente nelle linee più affilate, o in un abitacolo rifinito con maggiore cura rispetto al passato. La vera rivoluzione è nascosta sottopelle o, meglio, sotto la carrozzeria, là dove l’occhio non arriva ma il guidatore sì. Dunque, stiamo parlando di ciò che sta alla base di questa macchina, ovvero della piattaforma CMF-B, l’architettura modulare del Gruppo Renault su cui prendono forma altri modelli di assoluto successo e diffusione, come Renault Clio e Captur. È da qui che bisogna partire per capire perché la Sandero di oggi non è più soltanto un’auto pratica ed economica, ma un prodotto finalmente maturo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

