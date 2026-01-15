Nuova casa per la Cisl milanese Trasloca anche la croce di Montini

La Cisl milanese trasferisce la propria sede da via Tadino 23, dove operava dal 1961, a un nuovo stabile più ampio, funzionale e accessibile. La scelta risponde all’esigenza di migliorare gli spazi di lavoro e i servizi offerti, mantenendo salda la propria presenza nel territorio. Il nuovo ufficio rappresenta un passo importante per rafforzare le attività e l’impegno a servizio dei cittadini e dei lavoratori della zona.

La Cisl milanese lascia la sua storica casa in via Tadino 23, aperta quando correva l'anno 1961 a pochi passi da corso Buenos Aires, e si trasferisce "in uno stabile più ampio, funzionale e accessibili". La nuova sede del sindacato, in via Valassina 22, dove sono già stati trasferiti gli uffici, verrà inaugurata domani, alle 16, con una cerimonia alla presenza dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e del sindaco Giuseppe Sala. Presente anche la segretaria nazionale della Cisl, Daniela Fumarola. Nel palazzo in via Valassina, zona Maciachini, vengono accorpati, quindi, tutti gli uffici del sindacato, guidato a Milano dal segretario generale Giovanni Abimelech.

