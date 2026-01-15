In un mondo in cui il futuro appare già segnato e l’imprevedibilità si dissolve, le scelte che compiamo assumono un’importanza cruciale. Toni, protagonista del film “Il falsario” di Stefano Lodovichi, affronta domande fondamentali sul sacrificio e sulla determinazione. Disponibile su Netflix dal 23 gennaio, il film invita a riflettere sulle proprie decisioni e sui valori che guidano il nostro cammino.

Per arrivare dove vuoi arrivare, cosa dei disposto a fare? Quanto sei disposto a sacrificare? Sono solo alcuni degli interrogativi di Toni, il protagonista del film "Il falsario", diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia, disponibile su Netflix dal 23 gennaio. Toni con i suoi due fratelli sbarca il lunario a Roma e piano piano scala le gerarchie della malavita e della politica, suo malgrado, ma sicuramente spinto dalla ambizione e la sete del successo. Fino a quando alcuni eventi non gli sbarrano la strada ed è lì che decide di salvarsi, ricominciando (forse) da zero. Abbiamo incontrato Pietro Castellitto, che interpreta Toni in maniera sublime, il regista Stefano Lodovichi e gli altri protagonisti Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante.

"Non sono sereno quando il futuro mi sembra già scritto, quando la vita perde l'imprevedibilità. Siamo circondati da persone che si vendono per raggiungere un obiettivo": così Pietro Castellitto

