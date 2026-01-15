Non sono sereno quando il futuro mi sembra già scritto quando la vita perde l’imprevedibilità Siamo circondati da persone che si vendono per raggiungere un obiettivo | così Pietro Castellitto

Da ilfattoquotidiano.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo in cui il futuro appare già segnato e l’imprevedibilità si dissolve, le scelte che compiamo assumono un’importanza cruciale. Toni, protagonista del film “Il falsario” di Stefano Lodovichi, affronta domande fondamentali sul sacrificio e sulla determinazione. Disponibile su Netflix dal 23 gennaio, il film invita a riflettere sulle proprie decisioni e sui valori che guidano il nostro cammino.

Per arrivare dove vuoi arrivare, cosa dei disposto a fare? Quanto sei disposto a sacrificare? Sono solo alcuni degli interrogativi di Toni, il protagonista del film “Il falsario”, diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia, disponibile su Netflix dal 23 gennaio. Toni con i suoi due fratelli sbarca il lunario a Roma e piano piano scala le gerarchie della malavita e della politica, suo malgrado, ma sicuramente spinto dalla ambizione e la sete del successo. Fino a quando alcuni eventi non gli sbarrano la strada ed è lì che decide di salvarsi, ricominciando (forse) da zero. Abbiamo incontrato Pietro Castellitto, che interpreta Toni in maniera sublime, il regista Stefano Lodovichi e gli altri protagonisti Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non sono sereno quando il futuro mi sembra gi224 scritto quando la vita perde l8217imprevedibilit224 siamo circondati da persone che si vendono per raggiungere un obiettivo cos236 pietro castellitto

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono sereno quando il futuro mi sembra già scritto, quando la vita perde l’imprevedibilità. Siamo circondati da persone che si vendono per raggiungere un obiettivo”: così Pietro Castellitto

Leggi anche: Muharemovic stecca da ex contro la Juventus. E il suo futuro sembra già scritto: le ultime notizie

Leggi anche: “Mi inca**o quando mi dicono che sono ancora bella. Il sesso? Non è roba da bestie. Senza punti di riferimento mi sarei persa, imbottita di Xanax”: così Ornella Muti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pietro Castellitto: Nel film Il falsario interpreto l'imprevedibilità del talento; Venezuela, la diplomazia discreta di Leone XIV: «Evitare una guerra civile»; Aria di cambiamento al Comune di Palermo, Bonanno e Raja verso l’addio alla DC; Beautiful anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.