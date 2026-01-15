Non solo Terza età | prendersi cura di tutte le fragilità

«ABITARE LE ETÀ» celebra i dieci anni di attività, con un patrimonio di cento soci. L’associazione si dedica a promuovere iniziative di formazione, informazione e condivisione, affrontando le diverse fragilità che possono insorgere in ogni fase della vita. Il suo impegno si rivolge non solo alla terza età, ma a tutte le età, con l’obiettivo di favorire un ambiente di supporto e inclusione per tutti.

«ABITARE LE ETÀ». L’associazione compie dieci anni ed ha cento soci. Le iniziative nell’ambito di formazione, informazione e condivisione. Lo sportello telefonico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

