Non solo lagne agricole il Mercosur è una possibilità per tutta l’industria

L’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur rappresenta un’opportunità per diversi settori industriali italiani, oltre all’agricoltura. Nonostante le opposizioni di Coldiretti, che ha manifestato con proteste simboliche, questa intesa può favorire lo sviluppo commerciale e l’innovazione. Un’analisi equilibrata può aiutare a comprendere i potenziali benefici e le sfide di un accordo che coinvolge l’intero sistema industriale europeo.

Nel 2024 il valore complessivo degli scambi tra Lombardia e i paesi del Mercosur ha raggiunto circa 2,86 miliardi di euro.

