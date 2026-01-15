Non solo influenza occhio al norovirus Bassetti | Molto contagioso basta poco
Un'epidemia di norovirus ha colpito una nave da crociera, contagiando quasi 100 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il virus è altamente contagioso e richiede attenzione alle misure di prevenzione per evitare la diffusione. È importante conoscere le modalità di trasmissione e mantenere comportamenti igienici corretti per ridurre il rischio di infezione.
(Adnkronos) – Un'epidemia di norovirus mette k.o. una nave da crociera, con quasi 100 persone contagiate tra passeggeri e equipaggio. Non una sorpresa, come spiega il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, che fa il punto sul virus insidioso in un periodo già dominato dall'influenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
