Non si sono presentati in commissariato per firmare per 2 domeniche | denunciati due daspati

Due persone sottoposte a Daspo sono state denunciate perché non si sono presentate presso il commissariato nelle due domeniche previste per firmare. Il provvedimento imponeva loro di rispettare specifici obblighi di presenza, che non sono stati rispettati. La mancata partecipazione alle verifiche previste rappresenta un'infrazione alle disposizioni del Daspo, con conseguente intervento delle autorità.

