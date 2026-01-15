Non è zona erogena sotto il seno archiviate le accuse di violenza sul lavoro a carico di un 51enne a Biella

Le accuse di violenza e molestie sessuali sul lavoro rivolte a un 51enne a Biella sono state archiviate. La decisione si basa sulla mancanza di chiarezza riguardo alla zona coinvolta, poiché si sostiene che l’abuso non sia avvenuto sotto il seno, considerato un’area erogena, ma appena sotto. La vicenda evidenzia l’importanza di valutare con precisione i dettagli nei procedimenti giudiziari.

Archiviate le accuse di violenza e molestie sessuali sul lavoro a carico di un 51enne perché non sarebbe chiaro se l'abuso sessuale nei confronti di un'operaia sia avvenuto all'altezza del seno o appena sotto, giudicata quest'ultima una zona non erogena. Con queste motivazioni la procura di Biella ha chiesto l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'uomo, responsabile di un reparto.

