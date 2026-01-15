Non è una provincia per giovani | a Ravenna nascite crollate quasi del 50% Imprese ai minimi storici
La provincia di Ravenna affronta importanti sfide economiche e demografiche, tra cui un drastico calo delle nascite e una diminuzione delle imprese. La quinta edizione dell’Osservatorio sull’economia e il lavoro dell’Ires evidenzia un invecchiamento della popolazione, una crescita economica contenuta, una contrazione dell’export e un elevato consumo di suolo. Questi fattori influenzano la stabilità e lo sviluppo del territorio, richiedendo un’attenta analisi delle strategie di rilancio.
Calo demografico, invecchiamento della popolazione, bassa crescita del valore aggiunto, contrazione dell’export e alto consumo di suolo: sono queste le principali problematiche riscontrate dalla quinta edizione dell’Osservatorio sull’economia e il lavoro della provincia di Ravenna, a cura di Ires. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
