Non è giusta l’Italia delle disuguaglianze | il libro a Udine

Venerdì 10 novembre presso la libreria XYZ a Udine si terrà la presentazione di

“Non è giusta. L’Italia delle disuguaglianze”, presentazione del libro. Quanto pesa l’eredità sulle nostre possibilità di successo? Quanto guadagna davvero un manager rispetto a un’operaia? E quanta ricchezza finisce nelle mani dell’1% più ricco, mentre metà del Paese resta indietro? Il libro, curato da Giacomo Gabbuti, ricercatore alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attinge agli studi più recenti e di frontiera per raccontare le disuguaglianze economiche in Italia. Dall’esplosione dei divari tra lavoratrici e lavoratori all’immobilità sociale sempre più estrema, dalle conseguenze diseguali dei cambiamenti climatici al ritorno di ricchezza ed eredità ai livelli di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

