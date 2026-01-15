Non ci sono più i documenti la confessione di Jacques Moretti ai pm svizzeri sui lavori del Costellation a Crans-Montana

Jacques Moretti ha dichiarato ai pm svizzeri che “non ci sono più i documenti” riguardo ai lavori del progetto Costellation a Crans-Montana. Questa affermazione, fatta dieci ore dopo l’incendio nel bar Le Costellation, rappresenta un elemento importante nell’inchiesta sulla tragedia del primo gennaio, che ha causato 40 vittime e oltre 100 feriti. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini ancora in corso.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.