Nomine Alto Calore Forgione | Segnalerò perplessità dei Sindaci ora occorre essere spartani nell’utilizzo delle risorse

Domani mattina, Forgione incontrerà l’amministratrice di Alto Calore Alfonsina De Felice per un briefing sugli assetti e le attività previste per il 2026. Nel corso dell’incontro, segnalerà le perplessità dei sindaci e sottolineerà l’importanza di un utilizzo oculato delle risorse, adottando un approccio più rigoroso e mirato alle priorità del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Incontrerò domattina l'amministratore unica di Alto Calore Alfonsina De Felice per un briefing programmato sugli assetti e le attività programmatiche in agenda per il 2026. Nel corso dell'incontro non potrò eludere però un chiarimento franco sulla vicenda delle due nomine dirigenziali per due dipendenti di corso Europa. Lungi da me mettere in discussione la legittimità amministrativa degli atti e le facoltà decisionali proprie dell'amministratore unico, ma non si possono né sottacere, né minimizzare le ricadute politiche e sull'opinione pubblica di alcuni atti, a poche settimane dalla dolorosa, quanto obbligata decisione, di aumentare le tariffe idriche", lo scrive in una nota il coordinatore del Distretto sannita di Ente idrico campano Pompilio Forgione.

