Noi sede nel 2038. I Cantoni si candidano. Presentato il progetto.

La Svizzera ha presentato la candidatura come sede delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2038, con un progetto che coinvolge anche il ruolo dell’Italia. In caso di assegnazione, le dinamiche di viabilità e coordinamento tra i due paesi si modificherebbero, invertendo le rispettive responsabilità. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel contesto delle future manifestazioni sportive internazionali.

La Svizzera si candida come sede delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali del 2038. E in quel caso, dal punto di vista viabilistico, i ruoli di Italia e Svizzera si invertirebbero. Alcuni giorni fa, infatti, la Confederazione Elvetica ha presentato ufficialmente il suo progetto di candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2038 dopo che il Cio ha individuato proprio nella Svizzera il paese con lo status di "Privileged Dialogu", una sorta di "prelazione" che i rossocrociati potranno far valere fino al termine del 2027 senza che il Cio possa accettare altre candidature. La bozza di progetto per la candidatura, denominata Switzerland 2038, è ambiziosa e prevede il coinvolgimento di più località turistiche per ospitare i Giochi in ottemperanza alle nuove direttive del Cio e in sintonia con la nuova agenda 2020+5 del Comitato Olimpico Internazionale: Losanna e Berna, per le cerimonie di apertura e chiusura, Crans Montana per lo sci alpino, Ginevra e Losanna per le specialità del ghiaccio, Engelberg il salto con gli sci, lo sci nordico e la combinata nordica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

