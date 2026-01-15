Noi addolorati. A disposizione per dare aiuto.

Siamo profondamente addolorati per l'aggressione avvenuta martedì sera nel nostro territorio, che ha coinvolto una donna ferita e attualmente ricoverata in condizioni gravi all’ospedale San Gerardo di Monza. Restiamo disponibili a offrire supporto e assistenza a chi ne ha bisogno. La nostra priorità è la sicurezza e il benessere della comunità, e ci impegniamo a lavorare affinché episodi simili non si ripetano.

"Ho appreso con profondo sgomento della gravissima aggressione avvenuta martedì sera sul nostro territorio, dove una donna è stata ferita e ora si trova ricoverata in condizioni molto serie all’ ospedale San Gerardo di Monza. I fatti che le autorità e le forze dell’ordine stanno accertando ci colpiscono come comunità. In momenti come questi, le parole faticano a trovare spazio di fronte a una violenza così improvvisa e dolorosa". Le parole arrivano dal sindaco Michele Messina che da due giorni segue con apprensione le vicende sanitarie della sua concittadina. "A nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimo la più sincera vicinanza alla donna e ai suoi familiari in questo momento difficile e rinnovo piena fiducia nell’operato dei sanitari che stanno approntando tutte le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

