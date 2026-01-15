No Rest for the Wicked | un trailer presenta l’update Together in arrivo con il multiplayer
Moon Studios ha annunciato l’arrivo dell’update Together per No Rest for the Wicked, previsto per il 22 gennaio su PC. Il trailer ufficiale offre una prima panoramica sulle novità del multiplayer, che arricchiranno l’esperienza di gioco. Questo aggiornamento mira a migliorare la collaborazione tra i giocatori, mantenendo l’essenza del titolo e offrendo nuove opportunità di interazione.
Moon Studios ha presentato con un trailer ufficiale il nuovo aggiornamento di No Rest for the Wicked, intitolato Together, in arrivo il 22 gennaio su PC. Si tratta di un update di grande rilievo per l’action RPG, ancora in accesso anticipato, che segna un’evoluzione importante dell’esperienza di gioco introducendo il multiplayer cooperativo. Il filmato mostra sequenze di gameplay pensate per valorizzare la collaborazione e anticipa una trasformazione profonda della struttura del titolo. L’update Together introduce una modalità cooperativa fino a quattro giocatori, ma non si limita ad aggiungere un semplice supporto online. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Monster Hunter Wilds, Capcom presenta il Title Update 4 con trailer e dettagli
Leggi anche: No Rest for the Wicked introduce la cooperativa
No Rest for the Wicked: il grosso update Together è in arrivo, ecco il trailer sul multiplayer; No Rest for the Wicked pronto a rinnovarsi con la modalità co-op, ecco il nuovo video gameplay; No Rest for the Wicked: un trailer presenta l’update Together in arrivo con il multiplayer; No Rest for the Wicked - Trailer ufficiale della Co-op.
No Rest for the Wicked: il co-op è in arrivo con l’aggiornamento “Together” - No Rest for the Wicked accoglie l'update "Together" il 22 gennaio: arriva la co- drcommodore.it
No Rest for the Wicked pronto a rinnovarsi con la modalità co-op, ecco il nuovo video gameplay - op fino a quattro giocatori dal 22 gennaio, con nuove dinamiche e ricompense condivise. everyeye.it
No Rest for the Wicked: il grosso update Together è in arrivo, ecco il trailer sul multiplayer - No Rest for the Wicked si sta per aggiornare di nuovo con il grosso update Together che introduce il multiplayer cooperativo: vediamo il trailer di presentazione dedicato. msn.com
No Rest for the Wicked accoglie l'update "Together" il 22 gennaio: arriva la co-op a 4 giocatori con mondo persistente e nuove sfide di gruppo. facebook
No Rest for the Wicked Together introduce la cooperativa persistente x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.