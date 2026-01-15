No Rest for the Wicked introduce la cooperativa

No Rest for the Wicked amplia la propria offerta con l’introduzione della modalità cooperativa. Questa nuova funzionalità permette ai giocatori di collaborare e affrontare le sfide del gioco insieme, rafforzando l’esperienza collettiva. La cooperativa rappresenta un passo importante per il miglioramento e l’evoluzione del titolo, offrendo nuove opportunità di interazione e strategia. Un aggiornamento che risponde alle aspettative della community e arricchisce l’universo di gioco.

L'universo di No Rest for the Wicked è pronto a cambiare volto con l'arrivo della modalità cooperativa, una delle funzionalità più attese dalla community. Il titolo, attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, è sviluppato da Moon Studios, team già noto per aver realizzato Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Dopo una fase di beta test condotta nella parte finale del 2025, lo studio ha confermato che la cooperativa sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 22 gennaio, segnando un passaggio cruciale nello sviluppo del gioco.

