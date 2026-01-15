No Fonderia a Luogosano | protesta contro l' opificio dei Pisano in Irpinia

Un sit-in si è tenuto ad Avellino per esprimere la propria opposizione all’insediamento di una fonderia dei Pisano nel nucleo industriale di Luogosano-San Mango. La protesta, a cui hanno partecipato centinaia di persone della Media Valle del Calore, mira a sensibilizzare le autorità sulla possibile incidenza ambientale e sulla tutela del territorio locale.

La manifestazione, promossa dal Comitato "ProteggiAmo la Valle del Calore", si è svolta mentre nella sede della Prefettura si svolgeva il confronto tra i rappresentanti della Pico srl, azienda del gruppo Fonderie Pisano di Salerno, sindacati, Confindustria e dello stesso comitato Centinaia di persone della Media Valle del Calore hanno organizzato ad Avellino ad un sit-in per protestare contro l'insediamento di una fonderia nel nucleo industriale di Luogosano-San Mango. La manifestazione, promossa dal Comitato "ProteggiAmo la Valle del Calore", si è svolta mentre nella sede della Prefettura si svolgeva il confronto tra i rappresentanti della Pico srl, azienda del gruppo Fonderie Pisano di Salerno, sindacati, Confindustria e dello stesso comitato.

