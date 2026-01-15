No ad azioni militari unilaterali I 5 Stelle presentano una risoluzione sull' Iran

Il Movimento 5 Stelle annuncia la presentazione di una risoluzione sulla situazione in Iran, che verrà discussa nella commissione Esteri della Camera. La proposta, a firma di Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, invita a evitare azioni militari unilaterali e promuove il dialogo internazionale. Questa iniziativa riflette l’attenzione del gruppo verso una posizione equilibrata e rispettosa del diritto internazionale.

A quanto si apprende da fonti della comunità pentastellata, il Movimento 5 Stelle sta per depositare una risoluzione che verrà discussa in commissione Esteri della Camera a prima firma del leader Giuseppe Conte, ma sottoscritta anche da Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra. Tra gli impegni del documento quello di "scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali ". Il documento dei grillini aggiunge poi che, con il loro documento, si vorrà dare il " sostegno alla causa delle proteste iraniane ma ribadiamo nero su bianco il no ad un intervento militare esterno ", spiegano fonti pentastellate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "No ad azioni militari unilaterali". I 5 Stelle presentano una risoluzione sull'Iran Leggi anche: L'opposizione si spacca sull'Iran: il Senato approva una mozione bipartisan ma il M5S si astiene. Conte: "No ad azioni militari" Leggi anche: Iran: Schlein, 'Trump? No iniziative militari unilaterali, abbiamo sedi multilaterali' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Risoluzione bipartisan Iran, M5s si astiene: «Eliminato il nostro no alle azioni militari unilaterali»; Iran, Conte: no azioni militari, diritto non vale “fino a un certo punto”; Quando Meloni criticava gli attacchi militari USA: Difendiamo diritto internazionale, non legge del più forte; Schlein: “Azione militare Usa in Iran? No, abbiamo l'Onu. Meloni subalterna a Trump”. "No ad azioni militari unilaterali". I 5 Stelle presentano una risoluzione sull'Iran - Il partito di Giuseppe Conte, a seguito dell'astensione sulla proposta di Forza Italia in Senato, porta una sua proposta in Senato sulla situazione a Teheran. msn.com

M5s presenta una sua risoluzione sull'Iran, "no ad azioni militari unilaterali" - Il M5s, a quanto si apprende da fonti del partito, sta depositando una risoluzione che verrà discussa in commissione Esteri della Camera a prima firma del leader Giuseppe Conte ... tuttosport.com

**Iran: risoluzione M5s alla Camera, 'scongiurare azioni militari unilaterali'** - Il M5s ha depositato una risoluzione sull'Iran a prima firma Giuseppe Conte in commissione Esteri della Camera in cui di chiede di "scongiurare azioni militari unilaterali f ... lanuovasardegna.it

Dal golfo alla Turchia, i paesi amici di Trump avvisano Trump: non intraprendere azioni militari contro l’Iran @guidoolimpio, @Corriere x.com

Al Senato un testo che impegna il governo a prendere tutte le iniziative per contrastare la repressione. Conte: "Avevamo solo chiesto di mettere nero su bianco il nostro no ad azioni militari unilaterali". Leggi l'articolo #Iran facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.