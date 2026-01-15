Nigeria Marocco 2-3 dcr rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

La semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Marocco si è conclusa ai rigori, con il Marocco che ha vinto 3-2 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Anche l’ex Milan Chukwueze ha sbagliato il rigore decisivo. La finale vedrà affrontarsi il Marocco e il Senegal, che ha superato l’Egitto. Un match che assegnerà il titolo continentale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.

Nigeria-Marocco diretta Coppa d'Africa: segui la semifinale di El Aynaoui oggi LIVE facebook

Lo spettacolo di luci dello stadio di #Rabat La cornice spettacolare del “Prince Moulay Abdellah Stadium” è teatro della sfida tra #Nigeria e #Marocco: la seconda semifinale della Coppa d’Africa 2025. Segui la partita su #Sportitalia, canale 60 DTT e sulla n x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.