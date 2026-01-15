Nigeria Marocco 2-3 dcr rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal
La semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Marocco si è conclusa ai rigori, con il Marocco che ha vinto 3-2 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Anche l’ex Milan Chukwueze ha sbagliato il rigore decisivo. La finale vedrà affrontarsi il Marocco e il Senegal, che ha superato l’Egitto. Un match che assegnerà il titolo continentale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.
Nigeria Marocco 2-3 dcr, semifinale decisa ai rigori! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal Sarà Marocco-Senegal la finale della Coppa d’Africa 2025. Al termine di una maratona calcistica durata oltre due ore, la selezione nordafricana ha staccato il pass per l’atto conclusivo del torneo superando la Nigeria . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Coppa d’Africa, tutto pronto per gli ottavi di finale! Definito il tabellone: apre Senegal Sudan, il Marocco contro la sorpresa Tanzania, chiude Costa d’Avorio Burkina Faso
Leggi anche: Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo. A segno Lookman, tra gli ‘italiani’ in campo
Coppa d'Africa, il Marocco di El Aynaoui supera la Nigeria e vola in finale con il Senegal; Coppa d'Africa 2025: Lookman e la Nigeria in semifinale; Coppa d'Africa 2025 - Nigeria-Marocco 2-4 d.c.r.: Bono para due rigori dopo lo 0-0 dei 120' e scatena la festa a Rabat. Finale contro il Senegal; Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco, domani le semifinali di Coppa d'Africa: orari e dove vederle in chiaro.
Nigeria-Marocco: dove vederla in chiaro, orario e le probabili formazioni della semifinale di Coppa d'Africa - La seconda semifinale di Coppa d'Africa, tra Marocco e Nigeria, potrebbe regalare grandi emozioni. msn.com
Nigeria-Marocco diretta Coppa d'Africa: segui la semifinale di El Aynaoui oggi LIVE facebook
Lo spettacolo di luci dello stadio di #Rabat La cornice spettacolare del “Prince Moulay Abdellah Stadium” è teatro della sfida tra #Nigeria e #Marocco: la seconda semifinale della Coppa d’Africa 2025. Segui la partita su #Sportitalia, canale 60 DTT e sulla n x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.