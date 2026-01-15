Nigeria Marocco 2-3 dcr rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

Da calcionews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Marocco si è conclusa ai rigori, con il Marocco che ha vinto 3-2 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Anche l’ex Milan Chukwueze ha sbagliato il rigore decisivo. La finale vedrà affrontarsi il Marocco e il Senegal, che ha superato l’Egitto. Un match che assegnerà il titolo continentale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.

Nigeria Marocco 2-3 dcr, semifinale decisa ai rigori! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal Sarà Marocco-Senegal la finale della Coppa d’Africa 2025. Al termine di una maratona calcistica durata oltre due ore, la selezione nordafricana ha staccato il pass per l’atto conclusivo del torneo superando la Nigeria . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nigeria marocco 2 3 dcr rigori decisivi sbaglia anche l8217ex milan chukwueze hakimi e compagni in finale di coppa d8217africa contro il senegal

© Calcionews24.com - Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

Leggi anche: Coppa d’Africa, tutto pronto per gli ottavi di finale! Definito il tabellone: apre Senegal Sudan, il Marocco contro la sorpresa Tanzania, chiude Costa d’Avorio Burkina Faso

Leggi anche: Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo. A segno Lookman, tra gli ‘italiani’ in campo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Coppa d'Africa, il Marocco di El Aynaoui supera la Nigeria e vola in finale con il Senegal; Coppa d'Africa 2025: Lookman e la Nigeria in semifinale; Coppa d'Africa 2025 - Nigeria-Marocco 2-4 d.c.r.: Bono para due rigori dopo lo 0-0 dei 120' e scatena la festa a Rabat. Finale contro il Senegal; Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco, domani le semifinali di Coppa d'Africa: orari e dove vederle in chiaro.

nigeria marocco 2 3Nigeria-Marocco: dove vederla in chiaro, orario e le probabili formazioni della semifinale di Coppa d'Africa - La seconda semifinale di Coppa d'Africa, tra Marocco e Nigeria, potrebbe regalare grandi emozioni. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.