Niente riscaldamenti il freddo ferma la scuola | sindaco ordina lo stop alle lezioni

Il Comune di Maddaloni ha deciso di sospendere le attività scolastiche presso il plesso “Lambruschini” per venerdì 16 gennaio 2026, a causa delle basse temperature. La misura mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico in presenza di condizioni meteorologiche avverse. La ripresa delle lezioni è prevista secondo il calendario stabilito, una volta migliorate le condizioni climatiche.

Il Comune di Maddaloni ha disposto la chiusura del plesso scolastico “Lambruschini” per la giornata di venerdì 16 gennaio 2026. Lo ha stabilito il sindaco Andrea De Filippo con l’ordinanza numero 5 di oggi (15 gennaio 2026), a causa della sospensione del servizio di riscaldamento e idrico per lavori di manutenzione programmata. Non è stato possibile garantire il normale funzionamento degli impianti durante la giornata di venerdì, rendendo impossibile lo svolgimento regolare delle attività didattiche in ambienti confortevoli e sicuri per alunni, docenti e personale Ata. Il provvedimento è stato notificato alle autorità competenti, tra cui l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, la Prefettura di Caserta, le forze dell’ordine locali e il comando di polizia municipale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

