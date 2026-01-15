Niente acqua in alcune zone di Pescara e Montesilvano per il montaggio di componenti idraulici

L'Aca comunica che alcune aree di Pescara e Montesilvano saranno interessate da un'interruzione dell'erogazione idrica a causa dei lavori di montaggio di componenti idraulici. La sospensione temporanea è necessaria per garantire la sicurezza e il miglioramento del servizio. Si consiglia di pianificare l'uso dell'acqua di conseguenza e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

L'Aca informa di un'interruzione dell'erogazione idrica che riguarderà alcune zone di Pescara e Montesilvano.L'azienda acquedottistica, lunedì 19 gennaio, provvederà al montaggio di componenti idraulici. Per poter effettuare tale intervento, l'acqua mancherà dalle ore 8:30 fino alle ore 18:30.

