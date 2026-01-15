Neymar fa provare agli amici il trattamento da incubo subito al ginocchio | si contorcono dal dolore
Neymar ha condiviso con alcuni amici un'esperienza di riabilitazione al ginocchio, illustrando le difficoltà della ripresa dopo l'infortunio. Durante la sessione, i partecipanti hanno sperimentato il dolore del trattamento, rendendo evidente quanto sia impegnativa la fase di recupero. Questa testimonianza offre uno sguardo realistico sul percorso di riabilitazione di un atleta di alto livello e sulle sfide che comporta il ritorno all’attività.
Pr la prima volta Neymar ha mostrato ai tifosi la sua dolorosa riabilitazione utilizzando quattro amici come cavie: non hanno resistito al trattamento al ginocchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
