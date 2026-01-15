Netflix diventa la piattaforma esclusiva per i film Sony nella finestra Pay-1, offrendo agli utenti l’accesso ai nuovi titoli subito dopo la distribuzione cinematografica. Grazie a questo accordo globale, i film Sony saranno disponibili su Netflix con un rollout completo entro il 2029, rafforzando la collaborazione tra le due aziende e ampliando le opzioni di intrattenimento per gli abbonati in tutto il mondo.

Netflix e Sony firmano un accordo globale Pay-1: i film Sony arriveranno in esclusiva sulla piattaforma subito dopo le sale, con rollout mondiale completo entro il 2029.. In un panorama dell'intrattenimento digitale in costante mutamento, Netflix e Sony Pictures Entertainment (SPE) hanno siglato un'intesa destinata a ridefinire i confini della distribuzione cinematografica su scala planetaria. L'accordo, annunciato il 15 gennaio 2026, stabilisce un legame pluriennale senza precedenti che trasformerà Netflix nella casa esclusiva per lo streaming globale dei lungometraggi Sony durante la cruciale finestra "Pay-1". 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Netflix diventa la casa globale dei film Sony nella finestra Pay-1

