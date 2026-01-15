Netflix caccia fuori i contanti per conquistare Warner Bros

Netflix ha annunciato un investimento significativo per acquisire Warner Bros Discovery, puntando a consolidare la propria posizione nel mercato dello streaming. Dopo settimane di negoziati e sfide tra i principali operatori del settore, l’azienda americana cerca di superare la concorrenza di Paramount e Skydance, puntando su una strategia di investimento mirata a rafforzare il proprio catalogo e la propria presenza globale. La mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nella competitività del settore.

Per chiudere definitivamente la telenovela di Warner Bros Discovery (per gli studi e Hbo Max, ndr) che da oltre un mese vede contrapposti due giganti mondiali dello streaming - Netflix e Paramount Skydance- affrontarsi a colpi di milioni di dollari, nelle ultime ore i vertici dell'americana Netflix hanno deciso di sparigliare le carte in tavola tentando di concludere l'operazione e battere la concorrenza della Paramount. Nelle scorse ore, come anticipato dal Wall Street Journal, l'amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, e il co-ceo Greg Peters, hanno iniziato a valutare la possibilità di presentare un'offerta interamente in contanti per acquisire Warner Bros.

