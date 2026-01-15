Nessuna trattativa tra il Grande Fratello e Rita De Crescenzo | la tiktoker non sta per entrare nella Casa

Non ci sono trattative in corso tra Rita De Crescenzo e il programma Grande Fratello. Secondo fonti vicine alla tiktoker, Rita non è prevista tra i partecipanti della prossima edizione. Questa comunicazione chiarisce che, al momento, non ci sono piani o accordi ufficiali per il suo ingresso nella Casa.

Secondo fonti vicine alla tiktoker, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra Rita De Crescenzo e il Grande Fratello. La campana non è tra i famosi contattati per entrare nella Casa.

