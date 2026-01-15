Nervoso sul bus | Non so perché sono qui poi l' incredibile scoperta

Da genovatoday.it 15 gen 2026

Nell’ambito delle operazioni antidroga a Genova, la polizia ha individuato due uomini trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Durante le attività, un individuo è stato arrestato, mentre un altro è stato denunciato. Questi interventi rientrano nei continui sforzi delle forze dell'ordine per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della città.

Continuano le attività antidroga della polizia di Genova. Gli investigatori della Squadra Mobile, in due diverse operazioni, hanno ‘beccato’ due uomini in possesso di un buon quantitativo di sostanza stupefacente, uno è stato arrestato e l'altro denunciato, entrambi sono accusati di detenzione ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Troppo nervoso nel parcheggio, poi la scoperta: aveva cocaina e migliaia di euro

