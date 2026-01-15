Nervoso sul bus | Non so perché sono qui poi l' incredibile scoperta

Nell’ambito delle operazioni antidroga a Genova, la polizia ha individuato due uomini trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Durante le attività, un individuo è stato arrestato, mentre un altro è stato denunciato. Questi interventi rientrano nei continui sforzi delle forze dell'ordine per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della città.

