Nervoso sul bus | Non so perché sono qui poi l' incredibile scoperta
Nell’ambito delle operazioni antidroga a Genova, la polizia ha individuato due uomini trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Durante le attività, un individuo è stato arrestato, mentre un altro è stato denunciato. Questi interventi rientrano nei continui sforzi delle forze dell'ordine per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della città.
Continuano le attività antidroga della polizia di Genova. Gli investigatori della Squadra Mobile, in due diverse operazioni, hanno ‘beccato’ due uomini in possesso di un buon quantitativo di sostanza stupefacente, uno è stato arrestato e l'altro denunciato, entrambi sono accusati di detenzione ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Troppo nervoso nel parcheggio, poi la scoperta: aveva cocaina e migliaia di euro
Leggi anche: Troppo nervoso nel parcheggio, poi la scoperta: aveva cocaina e migliaia di euro
A volte restiamo non perché stiamo bene, ma perché quel dolore lo conosciamo. È familiare, è prevedibile. E per un sistema nervoso che ha imparato a sopravvivere presto, la prevedibilità viene facilmente scambiata per sicurezza, anche quando continua a fa facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.