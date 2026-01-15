Nella lingua e nella spada Elena Bucci al Teatro Torlonia
Dal 22 al 25 gennaio, il Teatro Torlonia di Roma presenta
Dal 22 al 25 gennaio il Teatro Torlonia di Roma ospita Nella lingua e nella spada, progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e Aléxandros Panagulis. Un melologo contemporaneo che intreccia parola, suono e luce per attraversare una storia privata e politica. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Mediterranean Cup: nella prima giornata trionfo azzurro nella spada maschile
Leggi anche: Scherma, Mondiali Master a Manama: trionfo per Costanza Drigo nella sciabola e Federico Bollati nella spada
“Nella lingua e nella spada”, viaggio ispirato alla coppia Panagulis/Fallaci; Oriana Fallaci e Alekos Panagulis: amore e libertà al Teatro Torlonia; Dopo Maduro: sequestrate petroliere venezuelane collegate alla Russia; Iran in rivolta, USA pronta ad intervenire.
Dal 22 gennaio Elena Bucci in Nella lingua e nella spada al Teatro Torlonia - Dal 22 al 25 gennaio, al Teatro Torlonia, va in scena Nella lingua e nella spada, progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e Aléxandros Panaguli con Elena Bucci. corrierenazionale.it
“Nella lingua e nella spada” al Teatro Torlonia: musica e teatro per raccontare Fallaci e Panagulis - Roma — Dal 22 al 25 gennaio il Teatro Torlonia ospita Nella lingua e nella spada, progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e Aléxandros ... msn.com
Panagulis e Fallaci, storie di anime - Dal 3 al 6 aprile al Teatro Oscar andrà in scena “Nella lingua e nella spada”, uno spettacolo di Elena... ilgiorno.it
Dal 22 gennaio Elena Bucci in Nella lingua e nella spada | Teatro Torlonia Maya Amenduni Dal 22 al 25 gennaio - Teatro Torlonia NELLA LINGUA E NELLA SPADA un progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Aléxandros facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.