Nella lingua e nella spada Elena Bucci al Teatro Torlonia

Dal 22 al 25 gennaio, il Teatro Torlonia di Roma presenta

Dal 22 al 25 gennaio il Teatro Torlonia di Roma ospita Nella lingua e nella spada, progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e Aléxandros Panagulis. Un melologo contemporaneo che intreccia parola, suono e luce per attraversare una storia privata e politica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Nella lingua e nella spada", viaggio ispirato alla coppia Panagulis/Fallaci; Oriana Fallaci e Alekos Panagulis: amore e libertà al Teatro Torlonia

