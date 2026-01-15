Ecco i risultati della notte NBA del 15 gennaio, con sette partite giocate e concluse recentemente. Donovan Mitchell si è distinto nel successo dei Cavaliers, mentre i Raptors hanno ottenuto una vittoria esterna. La regular season 2025-2026 prosegue senza sosta, offrendo ogni sera incontri ricchi di azione e spettacolo. Ecco un riassunto delle principali svolte di questa giornata di gioco.

Prosegue spedita la regular season 2025-2026 della NBA, con ben sette partite andate in scena nella notte e completate da poche ore: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate. Blitz esterno dei Toronto Raptors (25-17) contro gli Indiana Pacers (9-32) per 101-115 grazie alla doppia doppia di Scottie Barnes (26 punti e 13 rimbalzi) e ai 30 punti di Brandon Ingram – 26 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam tra le fila dei padroni di casa. Fanno saltare il fattore campo anche i Cleveland Cavaliers (23-19) che prevalgono sui Philadelphia 76ers (22-17) per 107-133: Donovan Mitchell accarezza la tripla doppia (35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), con 20 punti di Darius Garland e 17 punti con 13 rimbalzi di Evan Mobley – 20 punti di Joel Embiid e 17 di Paul George per i 76ers. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Donovan Mitchell decisivo per i Cavaliers, vittoria esterna anche per i Raptors

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Donovan Mitchell decisivo per i Nuggets, vittoria esterna anche per i Raptors

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (13 dicembre): Pistons a 20 vittorie, Mitchell trascina i Cavaliers

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

NBA, risultati della notte: i Bucks battono i Lakers nel finale, rimonta folle di OKC; NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Donovan Mitchell decisivo per i Nuggets, vittoria esterna anche per i Raptors; Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Gli Spurs battono i Lakers, Gilgeous-Alexander ne fa 46 e regala la vittoria sui Jazz, Young ai Wizards; San Antonio batte i Lakers, Denver passa a Boston.

NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Donovan Mitchell decisivo per i Nuggets, vittoria esterna anche per i Raptors - 2026 della NBA, con ben sette partite andate in scena nella notte e completate da poche ore: andiamo a fare un ... oasport.it