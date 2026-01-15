nba i nuggets si prendono il big match con i mavericks sorridono i clippers

Nella notte NBA, i Denver Nuggets hanno conquistato una vittoria importante contro i Dallas Mavericks, consolidando la loro posizione in Western Conference. I Clippers, invece, hanno ottenuto un risultato positivo, contribuendo alla giornata di partite che ha visto sette incontri complessivamente disputati. Un incontro significativo che ha evidenziato l’andamento attuale delle squadre in questa fase della stagione.

Los Angeles (Stati Uniti), 15 gennaio 2026 – Erano ben sette le gare in programma nella nottata Nba appena andata in archivio: in Western Conference, il big era quello tra i Denver Nuggets e i Dallas Mavericks. A prendersi la posta in palio è stata la franchigia del Colorado, che si è imposta sui texani per 118-109: sul successo dei Nuggets c’è il timbro inconfondibile di Jamal Murray, il quale ha portato a casa un bottino di 33 punti (11 arrivati nel quarto conclusivo) con il 54% dal campo (1324). A dargli man forte, Aaron Gordon con 22 punti e Peyton Watson con 18. Bene anche i Los Angeles Clippers, che hanno calato il poker di successi di fila sconfiggendo in casa i Washington Wizards 119-105: il 37-22 messo a segno nei primi 12’ ha indirizzato la gara verso binari congeniali ai californiani, chirurgici in lunetta (2727 e record di franchigia) e trascinati dai 33 punti di Kawhi Leonard (14 mandati a bersaglio nel solo quarto quarto, in cui ha siglato l’89% dei punti di squadra) e dai 22 con 8 assist di James Harden. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

