Nba colpi esterni di Denver e Cleveland | New York cade a Sacramento

Nella notte NBA si sono disputate sette partite, con vittorie importanti per Cleveland, Denver e Toronto in trasferta, mentre i Knicks sono stati sconfitti a Sacramento. Mitchell ha guidato i Cavs a Philadelphia, e Murray ha condotto i Nuggets a Dallas. Si sono inoltre registrati alcuni infortuni, tra cui quello di Brunson per New York. Questi risultati influenzano la classifica e il proseguimento della stagione regolare.

Mitchell trascina i Cavs a Philadelphia, Murray guida i Nuggets a Dallas. Knicks ko e infortunio per Brunson Sette partite di regular season NBA nella notte, con successi esterni pesanti per Cleveland, Denver e Toronto, mentre New York cade a Sacramento. I Cavaliers dominano a Philadelphia con un netto 133-107. Protagonista assoluto Donovan Mitchell, autore

