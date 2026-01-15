Nasce la nuova applicazione di Atac | i rimborsi per i ritardi si faranno online
È disponibile su Android e iOS l’app “Atac Roma”, la nuova applicazione ufficiale della municipalizzata dei trasporti della città. Attraverso questa piattaforma è possibile acquistare biglietti, consultare orari e servizi, nonché richiedere rimborsi per eventuali ritardi. Un strumento pratico e semplice, pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei cittadini romani.
È stata rilasciata sugli store Android ed Apple la nuova applicazione “Atac Roma”, il software con il quale è possibile acquistare biglietti, ottenere informazioni e prenotare servizi offerti dalla municipalizzata dei trasporti di Roma. L’applicazione, inoltre, servirà anche per ottenere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
