Nasce la nuova applicazione di Atac | i rimborsi per i ritardi si faranno online

È disponibile su Android e iOS l’app “Atac Roma”, la nuova applicazione ufficiale della municipalizzata dei trasporti della città. Attraverso questa piattaforma è possibile acquistare biglietti, consultare orari e servizi, nonché richiedere rimborsi per eventuali ritardi. Un strumento pratico e semplice, pensato per migliorare l’esperienza di viaggio dei cittadini romani.

Roma: attiva la App di Atac con le info su bus, metro e tram. Rimborsi per i ritardi, orari, tempi di attesa - In primavera anche le funzioni per il pagamento della sosta nelle zone tariffate del Comune di Roma, l’integrazione dei servizi Tap&Go ... roma.corriere.it

Atac: disponibile negli store Android e Apple la nuova app ATAC ROMA - (FERPRESS) – Roma, 15 GEN – E’ disponibile negli store Android e Apple, la nuova app ATAC ROMA concepita per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio semplice e integrata. ferpress.it

