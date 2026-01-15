Nasce il liceo classico per l’arte Potenziamento al via nel 2026-27

Nel 2026-27, il Liceo ‘Monti’ introdurrà il nuovo percorso di liceo classico per l’arte, rispondendo all’interesse crescente degli studenti per la storia dell’arte e al progetto ‘Tracce’. La proposta intende offrire un approfondimento dedicato, integrando le discipline tradizionali con studi specifici nel settore artistico, per arricchire l’offerta formativa e favorire una formazione completa e mirata.

Il crescente interesse degli studenti per la storia dell'arte e il progetto 'Tracce' hanno spinto il Liceo 'Monti' (dirigente Maria Silvia Arcuti, nella foto) ad ampliare la propria offerta formativa. A partire dall'anno scolastico 2026-2027 sarà infatti attivo il Liceo classico per l'Arte, un nuovo potenziamento storico-artistico che consentirà di approfondire lo studio dell'arte e dell'archeologia già dal primo biennio. Il nuovo indirizzo offrirà agli studenti strumenti per una conoscenza più ampia della cultura classica e per maturare una maggiore consapevolezza del valore civico del patrimonio storico-artistico e archeologico.

