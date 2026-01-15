Napoli18enne accoltellato | restano in cella i 4 minorenni
Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere per quattro minorenni coinvolti nel tentato omicidio di un 18enne avvenuto durante una rissa. Tra i sospettati, un ragazzo di 15 anni e tre di 17, ritenuti responsabili delle ferite gravi riportate dalla vittima, attualmente in ospedale. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini condotte dalle autorità locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere notificate ai quattro giovani – uno di 15 anni e gli altri tre di 17 – ritenuti responsabili del tentato omicidio del 18enne Bruno Petrone, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco inferte nel corso di una rissa scoppiata a Napoli. La notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi la vittima e i suoi aggressori (in cinque entrarono in azione quella notte, quattro sottoposti poi a fermo e uno solo denunciato) si sono incontrati nella cosiddetta “ zona dei baretti” nel quartiere Chiaia dove è scattata l’aggressione nei confronti del 18enne, calciatore della società sportiva dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
