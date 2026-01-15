Napoli18enne accoltellato | restano in cella i 4 minorenni

Da anteprima24.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere per quattro minorenni coinvolti nel tentato omicidio di un 18enne avvenuto durante una rissa. Tra i sospettati, un ragazzo di 15 anni e tre di 17, ritenuti responsabili delle ferite gravi riportate dalla vittima, attualmente in ospedale. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini condotte dalle autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere notificate ai quattro giovani – uno di 15 anni e gli altri tre di 17 – ritenuti responsabili del tentato omicidio del 18enne Bruno Petrone, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco inferte nel corso di una rissa scoppiata a Napoli. La notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi la vittima e i suoi aggressori (in cinque entrarono in azione quella notte, quattro sottoposti poi a fermo e uno solo denunciato) si sono incontrati nella cosiddetta “ zona dei baretti” nel quartiere Chiaia dove è scattata l’aggressione nei confronti del 18enne, calciatore della società sportiva dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli18enne accoltellato restano in cella i 4 minorenni

© Anteprima24.it - Napoli,18enne accoltellato: restano in cella i 4 minorenni

Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato:"fermati quattro minorenni

Leggi anche: Napoli, 18enne accoltellato: fermati quattro minorenni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

napoli18enne accoltellato restano cella18enne accoltellato a Napoli, restano in cella i 4 minorenni - Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere notificate ai quattro giovani - ansa.it

Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni - La Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età compresa tra i ... adnkronos.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.