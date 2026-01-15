Napoli18enne accoltellato | restano in cella i 4 minorenni

Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere per quattro minorenni coinvolti nel tentato omicidio di un 18enne avvenuto durante una rissa. Tra i sospettati, un ragazzo di 15 anni e tre di 17, ritenuti responsabili delle ferite gravi riportate dalla vittima, attualmente in ospedale. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini condotte dalle autorità locali.

Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le misure cautelari in carcere notificate ai quattro giovani – uno di 15 anni e gli altri tre di 17 – ritenuti responsabili del tentato omicidio del 18enne Bruno Petrone, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco inferte nel corso di una rissa scoppiata a Napoli. La notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi la vittima e i suoi aggressori (in cinque entrarono in azione quella notte, quattro sottoposti poi a fermo e uno solo denunciato) si sono incontrati nella cosiddetta " zona dei baretti" nel quartiere Chiaia dove è scattata l'aggressione nei confronti del 18enne, calciatore della società sportiva dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927.

