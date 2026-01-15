Napoli vs Sassuolo ventunesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Napoli e Sassuolo, valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. I partenopei cercano una vittoria per ridurre il divario in classifica, mentre i neroverdi mirano a consolidare la loro posizione di sicurezza in campionato. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.
Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei vogliono tornare a vincere per accorciare le distanze dalla vetta, così come i neroverdi che puntano a fare punti per avvicinarsi alla salvezza. Napoli vs Sassuolo si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. NAPOLI VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo tre pareggi consecutivi, i Campioni d’Italia non possono più sbagliare, anche perchè la vetta comincia ad essere distante già sei punti. La squadra di Conte, terza in classifica con 40 punti, devono tornare a fare punti pesanti sul proprio campo, cosa che si è rivelata determinante nella scorsa stagione per la conquista del titolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
