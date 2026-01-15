Napoli su En-Nesyri | sì al prestito ma serve l’incastro

Il Napoli avrebbe manifestato interesse per Youssef En-Nesyri, valutando un possibile prestito. Tuttavia, per portare avanti l’operazione, è necessario trovare la soluzione giusta che si inserisca nelle strategie della squadra e nelle esigenze del calciatore. Le trattative sono ancora in fase preliminare e richiedono un attento equilibrio tra le parti coinvolte. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile trattativa.

Le indiscrezioni arrivate dalla Turchia trovano conferma: il Napoli si è mosso per sondare la disponibilità.

