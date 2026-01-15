Napoli l’annuncio dalla Turchia

Il Napoli mantiene alta l’attenzione sul mercato internazionale, valutando attentamente le opportunità senza intervenire con spese impreviste. La strategia della società si basa sul principio del saldo zero, che limita le operazioni di gennaio e orienta le decisioni verso soluzioni mirate e sostenibili. La comunicazione proveniente dalla Turchia conferma la volontà di monitorare costantemente le possibilità di rafforzamento, rispettando i parametri stabiliti dalla dirigenza.

Il Napoli continua a monitorare il mercato con attenzione, ma ogni mossa resta vincolata al principio del saldo zero, che condiziona l'intera strategia della sessione invernale. Prima di pensare agli innesti, il club azzurro dovrà necessariamente completare almeno una cessione, capace di liberare spazio economico e salariale. In questo scenario, Lorenzo Lucca resta il nome centrale attorno al quale può svilupparsi il mercato in entrata. L'eventuale addio dell'attaccante ex Udinese rappresenterebbe la chiave per sbloccare le operazioni volute da Antonio Conte. Nelle ultime ore è tornata a circolare anche l'ipotesi di un interesse dall'area araba, con l'Al-Hilal tra i club pronti a valutare l'operazione, anche se modalità e tempi di una possibile uscita restano ancora da definire.

