Il Napoli subisce una sconfitta casalinga contro il Parma, evidenziando alcune criticità nella stagione attuale. La squadra di fronte a questa battuta d’arresto rischia di perdere terreno rispetto all’Inter, che continua a guidare la classifica. Nel frattempo, si fanno più insistenti le voci su possibili movimenti di mercato, con l’attenzione rivolta soprattutto a un eventuale arrivo di un giocatore olandese.

Il Napoli inciampa anche contro il Parma al Maradona e vede l’Inter inesorabilmente allontanarsi in cima alla classifica. La Gazzetta dello Sport focalizza l’attenzione sulle difficoltà del Napoli a fare breccia nelle difese chiuse senza Neres. Poi punta l’attenzione su un Lang che esce deluso ad inizio ripresa. Sicuramente potrebbe essere tra gli uscenti in questa sessione di mercato. Napoli, dura senza Neres. Così la rosea: “Cristian Stellini ha ammesso che David Neres è uscito perché sentiva ancora dolore alla caviglia. Ma senza di lui il Napoli non riesce a sfondare contro le difese chiuse. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Napoli, Lang esce scontento. Olandese sul mercato?

