Napoli inaugurato il Centro di formazione regionale Inps dedicato a Melania Rea e Luana D’Orazio

A Napoli, presso la direzione regionale Campania in via Medina 61, è stato inaugurato il nuovo Centro di Formazione Regionale Inps. Questa struttura è stata intitolata a Melania Rea e Luana D’Orazio, offrendo un presidio formativo dedicato allo sviluppo delle competenze nel settore previdenziale. L'apertura mira a migliorare i servizi offerti e a promuovere la formazione professionale nel territorio campano.

È stato inaugurato a Napoli, presso la direzione regionale Campania in via Medina 61, il nuovo Centro di Formazione Regionale Inps. Ad aprire la giornata i saluti istituzionali del direttore regionale Inps Campania Vincenzo Tedesco, della presidente del Comitato regionale Inps Campania Camilla Bernabei e del direttore di coordinamento metropolitano Inps Napoli Roberto Bafundi. Momento centrale e fortemente simbolico dell'inaugurazione è stata l'intitolazione delle due aule principali del centro a Melania Rea e Luana D'Orazio, in ricordo di tutte le donne vittime di violenza di genere e delle persone cadute sul lavoro.

