Napoli in affanno | la stanchezza presenta il conto Conte aspetta rinforzi dal mercato
Il Napoli attraversa un momento di difficoltà, con tre pareggi consecutivi che evidenziano le sfide attuali della squadra. La stanchezza e le assenze influenzano le prestazioni, e il tecnico Conte attende rinforzi dal mercato per rafforzare la rosa. Analizziamo le cause di questa fase e le prospettive future, nel tentativo di comprendere come il club possa superare questo momento di difficoltà.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli rallenta ancora e al Maradona arriva il terzo pareggio consecutivo. Lo 0-0 contro il Parma non è solo il risultato di una serata storta, ma lo specchio di un momento complicato per i campioni d’Italia, messi alla prova da una rosa ridotta all’osso e da un calendario che non concede tregua. Gennaio si sta rivelando un mese durissimo: quattro partite in dieci giorni, energie al minimo e un’infermeria che continua a riempirsi. Le assenze pesano come macigni e Antonio Conte, costretto a seguire la gara dalla tribuna, ha dovuto ancora una volta spremere i pochi uomini disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte alza la voce: «Mercato, servono rinforzi subito». Pronto un budget da 50 milioni”
Leggi anche: Mercato Napoli, Conte chiede rinforzi: le mosse per gennaio
Il Napoli è stanco, la rosa corta mette in affanno i campioni - Pagare la fatica di una rosa ristretta dall'infermeria, sbattere contro il muro costruito dal Parma e contro quello dello stop al mercato fino a che non verrà venduto un giocatore. ansa.it
Il Napoli sembrava sul punto di crollare, ma nel momento di maggiore affanno ecco la giocata dell'MVP della Serie A 24/25 Che partita fin qui facebook
