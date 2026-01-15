Il Napoli attraversa un momento di difficoltà, con tre pareggi consecutivi che evidenziano le sfide attuali della squadra. La stanchezza e le assenze influenzano le prestazioni, e il tecnico Conte attende rinforzi dal mercato per rafforzare la rosa. Analizziamo le cause di questa fase e le prospettive future, nel tentativo di comprendere come il club possa superare questo momento di difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli rallenta ancora e al Maradona arriva il terzo pareggio consecutivo. Lo 0-0 contro il Parma non è solo il risultato di una serata storta, ma lo specchio di un momento complicato per i campioni d’Italia, messi alla prova da una rosa ridotta all’osso e da un calendario che non concede tregua. Gennaio si sta rivelando un mese durissimo: quattro partite in dieci giorni, energie al minimo e un’infermeria che continua a riempirsi. Le assenze pesano come macigni e Antonio Conte, costretto a seguire la gara dalla tribuna, ha dovuto ancora una volta spremere i pochi uomini disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli in affanno: la stanchezza presenta il conto, Conte aspetta rinforzi dal mercato

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte alza la voce: «Mercato, servono rinforzi subito». Pronto un budget da 50 milioni”

Leggi anche: Mercato Napoli, Conte chiede rinforzi: le mosse per gennaio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Napoli è stanco, la rosa corta mette in affanno i campioni - Pagare la fatica di una rosa ristretta dall'infermeria, sbattere contro il muro costruito dal Parma e contro quello dello stop al mercato fino a che non verrà venduto un giocatore. ansa.it