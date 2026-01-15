In casa Napoli si intensificano le strategie per rafforzare la squadra, con focus particolare su En-Nesyri, che mostra miglioramenti solo in determinate occasioni. La squadra lavora per consolidare il piano di mercato e migliorare le prestazioni, mentre il recente pareggio contro il Parma e il risultato dell’Inter influenzano il clima e le prossime decisioni. Analisi dei dettagli e delle scelte in vista di un finale di stagione cruciale.

Sono ore bollenti in casa Napoli. Il pareggio contro il Parma e la vittoria dell’Inter in serata lasciano, ovviamente, l’amaro in bocca. Il direttore sportivo Giovanni Manna, nonostante le limitazione sul mercato, è in cerca della soluzione migliore per sbloccare le entrate e regalare il colpo En-Nesyri ad Antonio Conte. Mercato Napoli, Lucca per sbloccare il mercato: il piano. Uno dei principali problemi in casa Napoli sono i tanti infortuni, tante le zone di campo rimaste senza i sostituti. In attacco, però, nonostante la presenza di Lorenzo Lucca non si vede molto turnover: sintomo del mancato feeling tra l’allenatore azzurro e l’attaccante ex Udinese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, En-Nesyri decolla solo in un caso: il piano è chiaro, i dettagli

Leggi anche: Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito

Leggi anche: Napoli su En-Nesyri: sì al prestito, ma serve l’incastro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lucca, la trattativa con il Benfica non decolla: il giocatore non è convinto della destinazione. Il motivo.

En-Nesyri-Napoli, dalla Turchia: "Accordo per il prestito! Si attende ok giocatore" - Nesyri, uno dei giocatori che il Fenerbahce non ha intenzione di tenere in squadra, ha ricevuto un'offerta ufficiale dall'Italia. tuttonapoli.net