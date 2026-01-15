Napoli è mancata l’adrenalina mentre Conte guardava tutto dal gabbiotto

Il Napoli affronta un momento difficile, con tre pareggi consecutivi dopo la vittoria contro la Lazio. L’Inter, invece, si sta allargando in classifica e sembra aver preso un vantaggio. La squadra partenopea, che ha perso ritmo e adrenalina, cerca di ritrovare continuità nel prosieguo del campionato. La sfida è ancora lunga, ma le prossime settimane saranno decisive per le ambizioni del club.

Si fa dura per il Napoli anche se manca ancora tutto il girone di ritorno. L’Inter è in fuga. Già sei sul Napoli che è reduce da tre pareggi di fila dopo la vittoria in casa della Lazio. Pesano i due pareggi interni contro Verona e Parma. Partite diverse, risultato identico. Col Verona un 2-2 fiammeggiante con mille episodi. Ieri al Maradona uno scialbo 0-0, Napoli sulle gambe, molle, incapace di cambiare ritmo, è andato solo ripetutamente a sbattere sul fortino che giustamente ha eretto la squadra di Cuesta. Nello sport chi è più debole, deve fare diruto per non far vincere il più forte. Siamo all’abc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

