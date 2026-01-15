Napoli contrasto al contrabbando | arrestato dalla Polizia Locale un uomo in via Milano

Nella zona di via Milano a Napoli, la Polizia Locale ha arrestato un uomo nell’ambito delle operazioni di contrasto al contrabbando. L’attività prosegue con attenzione e determinazione per garantire la sicurezza e la legalità nelle aree prossime allo scalo ferroviario, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori.

Continua senza sosta l'attività della Polizia Locale di Napoli per la tutela della legalità e della sicurezza urbana nelle zone a ridosso dello scalo ferroviario. Nel corso di un'operazione di controllo mirata in via Milano, nei pressi della Stazione Centrale, il personale della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali ha tratto in arresto un individuo dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.). L'operazione e l'inseguimento L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre trasportava un ingente quantitativo di sigarette, per un peso complessivo superiore ai 20 chilogrammi.

