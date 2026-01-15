Napoli attraversa un momento di difficoltà, con tre partite senza vittorie e alcuni vecchi problemi che tornano a emergere. Dopo il pareggio contro l’Inter, il team ha ottenuto risultati che, pur non penalizzando drasticamente, evidenziano alcune criticità. Le recenti prestazioni al Maradona, tra cui il pareggio con Verona e il 0-0 con il Parma, rappresentano una frenata significativa nella corsa allo scudetto, richiedendo attenzione e miglioramenti.

Napoli, 15 gennaio 2026 - Ci sono pareggi che sono sconfitte mancate e che, in quanto tali, vanno accolti come il proverbiale bicchiere mezzo pieno, e ce ne sono altri che invece pesano come un macigno in negativo, essendo potenziali successi sfumati: al primo ambito può essere ascritto il 2-2 rimediato in rimonta contro l' Inter, al secondo invece il medesimo risultato ottenuto contro il Verona e, soprattutto, lo 0-0, tra l'altro sempre al Maradona, contro il Parma che per il Napoli rischia di essere una frenata molto brusca in ottica di una lotta scudetto ben più ampia rispetto al duello dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, che frenata: 3 punti in 3 partite. E tornano a galla i vecchi problemi

Leggi anche: Classifica Champions League, Napoli a 4 punti dopo 4 partite

Leggi anche: Il Napoli ha problemi contro le “piccole”: già dieci punti persi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Brusca frenata del Napoli: al Maradona è solo 2 a 2 con il Verona; Udinese, quattro punti in otto giorni: un bottino che regge il confronto con il passato; Serie A: Di Lorenzo evita la sconfitta del Napoli, col Verona è 2-2; Chivu: Io e Pio cresciuti insieme, che orgoglio. Campioni d'inverno? Non conta niente.

Il Napoli sbatte contro il Parma: 0-0 al Maradona, altra frenata azzurra - Terzo pareggio di fila per la squadra di Antonio Conte (non in panchina per squalifica) dopo quelli contro Verona e Inter, gli azzurri riescono solo ad agganciare momentaneamente il Milan a 40 punti. calciomercato.com