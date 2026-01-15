Napoli centro sport con parco e garage interrati in via San Domenico | ambientalisti preoccupati

In via San Domenico a Napoli è stato annunciato un nuovo centro sportivo pubblico, dotato di un'area verde e parcheggi interrati. La proposta mira a offrire uno spazio dedicato allo sport e al tempo libero, integrando servizi di parcheggio sotterraneo. Tuttavia, l'iniziativa ha suscitato preoccupazioni tra gli ambientalisti, che temono possibili impatti sul verde e sull'ecosistema locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un centro sportivo ad uso pubblico, con parco a verde e parcheggi interrati, in via San Domenico. Sul progetto di fattibilità, da realizzare su terreno privato, si è chiusa favorevolmente la Conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune di Napoli (Servizio Edilizia Sportiva). Si registra tuttavia "preoccupazione" da parte del Circolo locale dei V erdi Ambiente e Società. Gli ambientalisti definiscono "discutibile" l'opera, prevista in un'area verde tra Vomero e Soccavo. Benché si sottolinei " che il progetto mira a realizzare un'attrezzatura sportiva pubblica in un terreno in "stato di forte abbandono e incuria' -osserva Ermete Ferraro, portavoce V.

